Казанцы выберут имя новому детскому саду в Приволжском районе

Казанцы могут принять участие в конкурсе на лучшее название строящегося детского сада в 33-м военном городке Приволжского района города, сообщает управление образования города. К новому учебному году он распахнет свои двери для жителей микрорайона.
Отправить свой вариант названия детского сама можно по ссылке. Детский сад будет экологической направленности. Его оформление будет сосредоточено на теме экологии и выполнено в мягких пастельных тонах с использованием деревянных элементов декора и минималистичных рисунков леса и его обитателей. На территории дошкольного учреждения, рассчитанного на 12 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет, будут организованы творческие мастерские и экологическая тропа.
Рядом с детским садом находится уже благоустроенная набережная Монастырской протоки, обитают кряквы, ласки, ондатры, водяные ночницы, озерные чайки, а также гнездятся чомги — краснокнижные птицы Татарстана.