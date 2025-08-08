Специалист поделилась, какие продукты помогат справиться со стрессом

Также грецкие орехи, миндаль, тыквенные и льняные семечки тоже является источником магния, цинка и полезных жиров, которые улучшают нервную систему. А темный шоколад дает эффект пищевого успокоения без сахара. Полезно пить и травяные чаи. Употребление бананов и овсянки может способствовать выработке серотонина, так как они содержат триптофан. К тому же, клетчатка в этих продуктах помогает контролировать уровень сахара в крови.