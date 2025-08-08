Ричмонд
Специалист поделилась, какие продукты помогат справиться со стрессом

Нутрициолог Дивинская: жирная рыба снижает симптомы тревоги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жирная рыба помогает снизить симптомы тревоги, Как рассказала NEWS.ru нутрициолог, биохимик и психолог Анна Дивинская, сладкое лучше не есть при стрессе, потому что потом глюкоза спадет и настроение снова портится.

— Быстрые углеводы повышают уровень серотонина, но ненадолго. Лучше кушать жирную рыбу — лосось, скумбрия, сельдь — богата омега-3, снижающим симптомы тревоги, — уточнила Дивинская.

Также грецкие орехи, миндаль, тыквенные и льняные семечки тоже является источником магния, цинка и полезных жиров, которые улучшают нервную систему. А темный шоколад дает эффект пищевого успокоения без сахара. Полезно пить и травяные чаи. Употребление бананов и овсянки может способствовать выработке серотонина, так как они содержат триптофан. К тому же, клетчатка в этих продуктах помогает контролировать уровень сахара в крови.