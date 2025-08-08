Какая погода будет в Казахстане 9 августа

АЛМАТЫ, 8 авг — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, востоке, в центре страны — туман.