Какая погода будет в Казахстане 9 августа

В Абайской области ночью на западе, севере, в центре дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке, юге, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо- западный, северный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 17, днем 17−22, на юге области 26−31 тепла.
В Акмолинской области ночью и утром на юге, востоке небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на западе, юге области 13, днем 18−23 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на северо-востоке области 13, на юге области 25 тепла, днем 25−30 тепла, на юге, западе области сильная жара 35 градусов.
В Алматинской области без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 7−12 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, в горных районах области 22−27 тепла.
В Атырауской области днем на западе небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, северный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 20, днем 16−21, на юге области 25−30 тепла.
В Жамбылской области без осадков. Ветер северо-западный 9−14, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 14 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, в горных районах области 31 тепла.
В Жетысуской области без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 19, в горных районах области 6 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, в горных районах области 27 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-западный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 24, днем 25−30, на юге области 33 тепла.
В Карагандинской области на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, временами сильный дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18−23 тепла, днем 17−22, на юге области 28−33 тепла.
В Костанайской области ночью на западе, юге дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 15, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Ветер западный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 21−26 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса, на севере области 34 тепла.
В Мангистауской области на западе, юге дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на северо-западе области 32 тепла.
В Павлодарской области на севере, юге, востоке дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, юге, востоке порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 17−22 тепла.
В Северо-Казахстанской области без осадков. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 19−24 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем на севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 16, днем сильная жара 35−40 градусов, в горных районах области 32 тепла.
В Улытауской области ночью и утром на севере, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 9- 14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на востоке области 13, днем 25−30, на востоке области 22 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 20−22 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 37−39 тепла.