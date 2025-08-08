Фестиваль «Сигнал» перенесли из Калужской области в Москву

«Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в “Никола-Ленивце” и будет перенесён в Москву, где пройдёт в тот же уикенд на нескольких городских площадках… Это решение стало финальным этапом продолжительного процесса согласований… Мы благодарим преданное комьюнити и партнёров Signal за терпение, поддержку и доверие. Если вы с нами — не сдавайте билет. Он даёт доступ к серии городских событий в Москве или останется действительным на Signal 2026», — говорится в Telegram-канале фестиваля.