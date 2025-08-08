Обстановка на Крымском мосту сейчас — новости последнего часа

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.
Въезд в Крым свободен — со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.