Обстановка на Крымском мосту сейчас — новости последнего часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра — со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на 18 часов.