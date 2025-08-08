Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обстановка на Крымском мосту сейчас — новости последнего часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра — со стороны Керчи образовался двухчасовой затор. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе на 18 часов.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Въезд в Крым свободен — со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Также добраться на полуостров с материковой части страны можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.