Объем строительства многоквартирных домов в Ростовской области вырос на 23,6%

В 2025 году из всего объема строящегося жилья ввести в строй планируют 809,8 тысячи кв. метров или 18%. При этом за первое полугодие уже ввели 346 тысяч кв. метров. Ожидается, что по итогам года в регионе будет сдано около 1156 тысяч кв. метров, что соответствует показателям прошлого года.