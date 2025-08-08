Ричмонд
Объем строительства многоквартирных домов в Ростовской области вырос на 23,6%

На Дону за год на четверть выросло строительство многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объем текущего строительства многоквартирных домов за год вырос на 23,6%, передает «Город N».

По данным на июль 2025 года, в регионе строили 333 многоквартирных дома, в которых планировалось 96,9 тысячи квартир. Общая площадь возводимого жилья на отчетный период составила почти 4,49 млн квадратных метров.

Большая часть строительства в июле была сосредоточена в Ростове-на-Дону — около 73% от общего объема площадей. В Аксайском районе возводили 15,8% нового жилья, в Батайске — 4,1%, в Новочеркасске — 1,9%, в Таганроге — 0,7%. В Волгодонске строился всего один дом площадью 7,7 тысячи кв. метров.

В 2025 году из всего объема строящегося жилья ввести в строй планируют 809,8 тысячи кв. метров или 18%. При этом за первое полугодие уже ввели 346 тысяч кв. метров. Ожидается, что по итогам года в регионе будет сдано около 1156 тысяч кв. метров, что соответствует показателям прошлого года.

