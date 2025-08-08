Ричмонд
В центре Самары 10 августа отключат холодную воду с 09:00 до 16:00

10 августа с 09:00 до 16:00 в Самаре будет отключена холодная вода в связи с заменой четырёх пожарных гидрантов для повышения безопасности в городе.

Ниже приведён список адресов, где временно не будет водоснабжения.

А также во вторник, 12 августа, холодную воду отключат с 09:00 до 22:00 по следующим адресам:

— 9-я просека 1-я линия, 38,

— 9-я просека 2-я линия 19, 25, 3А, 3Б, 3 В, 3 Г, 43к2, 43к4.

Ранее мы писали, что 9 августа ограничат движение из-за Дня физкультурника.

