В Ростовской области директора стройфирмы обвиняют в мошенничестве на 11 млн

В Родионово-Несветайском районе 54-летний генеральный директор местной строительной организации обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
По данным следствия, в 2020 году подрядчик заключил муниципальный контракт на благоустройство общественного пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Однако в отчетной документации он указал завышенные объемы выполненных работ, получив за это бюджетные средства. В результате государству причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.
Прокуратура направила в суд иск о возмещении ущерба. На имущество подозреваемого был наложен арест. Уголовное дело передано в Новошахтинский районный суд для рассмотрения по существу.
