В Ростовской области директора стройфирмы обвиняют в мошенничестве на 11 млн

По данным следствия, в 2020 году подрядчик заключил муниципальный контракт на благоустройство общественного пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Однако в отчетной документации он указал завышенные объемы выполненных работ, получив за это бюджетные средства. В результате государству причинен ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.