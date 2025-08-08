Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СФ предложили сохранять назначение объектов детского отдыха 20 лет

В СФ предложили сохранять назначение объектов детского отдыха 20 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сенаторы предлагают внести поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», по которым назначение объектов детского отдыха должно сохраняться не 10, а 20 лет после приватизации.

Законопроект внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба Совфеда.

Авторами документа выступили председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и член этого комитета Александр Брыксин.

Как отметил Кутепов, один из вариантов вовлечения в гражданский оборот объектов отдыха, находящихся в государственной или муниципальной собственности, — их продажа в порядке приватизации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 закона, обязательное условие приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения является сохранение их назначения в течение установленного срока. Для объектов социальной инфраструктуры для детей он сейчас составляет 10 лет после их приватизации.

«Однако по истечении установленного срока собственник вправе изменить назначение таких объектов», — сказал сенатор.

По его словам, в целях сохранения и развития объектов и инфраструктуры, предназначенных для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также исходя из принципа доступности услуг по организации детского отдыха, «законопроектом предлагается увеличить указанный срок до 20 лет с момента приватизации».