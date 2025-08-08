В СФ предложили сохранять назначение объектов детского отдыха 20 лет.

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сенаторы предлагают внести поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», по которым назначение объектов детского отдыха должно сохраняться не 10, а 20 лет после приватизации.
Законопроект внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба Совфеда.
Авторами документа выступили председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов и член этого комитета Александр Брыксин.
Как отметил Кутепов, один из вариантов вовлечения в гражданский оборот объектов отдыха, находящихся в государственной или муниципальной собственности, — их продажа в порядке приватизации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 30 закона, обязательное условие приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения является сохранение их назначения в течение установленного срока. Для объектов социальной инфраструктуры для детей он сейчас составляет 10 лет после их приватизации.
«Однако по истечении установленного срока собственник вправе изменить назначение таких объектов», — сказал сенатор.
По его словам, в целях сохранения и развития объектов и инфраструктуры, предназначенных для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также исходя из принципа доступности услуг по организации детского отдыха, «законопроектом предлагается увеличить указанный срок до 20 лет с момента приватизации».