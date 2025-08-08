Ричмонд
В Казани открыли обновленный Кадровый центр «Работа России»

После модернизации начал работать Кадровый центр для двух районов.

Источник: МК.RU Казань

Центр будет обслуживать жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. В торжестве открытия участвовали мэр столицы Ильсур Метшин и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

С сегодняшнего дня в Центре 17 специалистов будут ежедневно принимать до двухсот соискателей. Им будут оказывать комплексную помощь: подготовка резюме, участие в собеседованиях, а также подберут временную занятость.

Поддержка специалистов будет оказана также подросткам 14−18 лет, намеренным работать в свободное от учёбы время, безработным, которые затрудняются в поисках вакансии.

Татарстан в этом голу вошел в число 17 регионов страны, участвующих в программе комплексной модернизации центров занятости. В рамках проекта сделан ремонт 49-ти кадровых центров (их общая площадь свыше 11 тыс. кв. м). На модернизацию выделено 833,6 млн рублей, из них 175 млн рублей — из бюджета республики.

Модернизация предполагает как обновление офисов по единым стандартам с удобной навигацией и функциональными зонами приёма посетителей, так и внедрение новых подходов. Среди них — персональное сопровождение соискателей, их подробное консультирование, углубленное взаимодействие с работодателем.

Идут работы по федеральному проекту «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Они ориентированы на повышение эффективности службы занятости. Завершение обновления всех центров занятости в РФ намечено на 2028 год.