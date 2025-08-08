Ричмонд
Срок выплаты пособий в Молдове сократился — бегите за деньгами, пока не поздно: Невостребованные социальные выплаты приостанавливают уже через три месяца

Правила выдачи социальных выплат изменились — что нужно знать получателям.

Источник: Комсомольская правда

Срок, в течение которого можно получить невостребованные социальные выплаты, сокращён с 12 до 3 месяцев. После этого выплаты приостанавливаются, но их можно возобновить по запросу.

Изменения касаются таких категорий соцвыплат, как пособия лицам с инвалидностью и пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, пособия по уходу за детьми, пенсии госслужащих, пособия по временной нетрудоспособности, пособие по случаю смерти и ряда других, пишет logos-press.md.

Как отметил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу, эти поправки направлены на повышение прозрачности и эффективности выплат социальных пособий.

— Мы хотим, чтобы Национальная касса социального страхования могла внимательнее контролировать финансовые потоки, направленные на социальные пособия и выплаты, а также имела возможность перенаправлять определённые средства активным и новым получателям с неотложными потребностями, — уточнил министр.

