Детские сим-карты защитят младшее поколение от мошенников, считает депутат

Толмачев: безопасные сим-карты защитят детей от мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Детские сим-карты — это дополнительный инструмент защиты младшего поколения от разных опасностей, в частности, от мошенников, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. В настоящее время в опросе приняли участие более 100 тысяч человек, среди которых 85% проголосовали за вариант «да», 9% — «нет» и 6% — «все равно».

«Детские сим-карты — дополнительный инструмент защиты младшего поколения от разных опасностей. В первую очередь это заслон на пути мошенников. Сколько историй, когда дети под влиянием злодеев отдавали семейные накопления, рассказывали секреты, сами попадались в опасные ловушки с шантажом и угрозами, шли в лапы преступников», — сказал Толмачев.

Он отметил, что еще одна функция детских карт — ограничение доступа к контенту, который может навредить неокрепшей психике.

Депутат уточнил, что в настоящее время у мобильных операторов есть детские тарифы, которые отчасти включают в себя родительский контроль над содержанием той информации, к которой обращается ребёнок.

«Но поскольку мера эта частичная, она несовершенна. Детские симки закроют эту дыру, защитят от многих бед», — добавил Толмачев.

