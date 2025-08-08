Днем в пятницу в Ростовской области объявили беспилотную опасность

В Ростовской области объявили беспилотную опасность днем в пятницу, 8 августа. Предупреждение в регионе действует с 15:39. Об этом дончан предупредили в РСЧС.
Жителям дона настоятельно рекомендуют немедленно покинуть открытые участки улиц и переместиться в помещения.
Спасатели также предупреждают: необходимо держаться подальше от окон, оставаться в безопасных местах и строго следовать инструкциям экстренных служб. А также сохранять спокойствие.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелась цистерна с бензином.
В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников (подробнее).
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше