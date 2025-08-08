Ричмонд
Днем в пятницу в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Жителей Ростовской области попросили покинуть открытые участки улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили беспилотную опасность днем в пятницу, 8 августа. Предупреждение в регионе действует с 15:39. Об этом дончан предупредили в РСЧС.

Жителям дона настоятельно рекомендуют немедленно покинуть открытые участки улиц и переместиться в помещения.

Спасатели также предупреждают: необходимо держаться подальше от окон, оставаться в безопасных местах и строго следовать инструкциям экстренных служб. А также сохранять спокойствие.

