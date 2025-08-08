Ясный ум и собственный огород. Как лесники поздравили ветерана ВОВ Софию Стасевич с 100-летием

Забота о ветеранах отрасли и Великой Отечественной войны — очень важное направление работы Министерства лесного хозяйства, рассказал журналистами замминистра Игорь Малашевич. «У нас есть определенные льготы и материальная помощь, ценные подарки. Несмотря на это, для таких людей важны не столько материальные поощрения, сколько внимание и чтобы их выслушали, — отметил он. — Наши ветераны очень переживают за развитие отрасли и многие вносят какие-то предложения по улучшению нашей работы. Что касается ветеранов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, то в лесной отрасли их осталось всего два человека — в Березинском и Борисовском лесхозе. Кроме того, еще у нас есть восемь ветеранов отрасли — узников концлагерей. А долгожитель, который отметил 100-летний юбилей, к сожалению, у нас только один — София Петровна».