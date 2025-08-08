Ясный ум и собственный огород. Как лесники поздравили ветерана ВОВ Софию Стасевич с 100-летием

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеран Великой Отечественной войны София Стасевич сегодня празднует свое 100-летие. Война забрала у нее семью и близких, но сама она выжила, родила после войны четырех детей и больше 20 лет отдала работе бухгалтером в Березинском лесхозе. В этот знаменательный день Софию Петровну приехали поздравить руководство Министерства лесного хозяйства, Минского ГПЛХО, Березинского лесхоза, а также отраслевого профсоюза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.
В годы войны София Петровна ушла в партизаны. Там делала все, что могла, чтобы приблизить Великую Победу.
После войны она пришла в Березино вместе с партизанами. Немцы разрушили город, в том числе разгромили здание столовой. Не оставили целыми даже окна. «Мы, женщины, убирали здание, окна кирпичиками закладывали и стеклышки клали между ними, чтобы немного было видно вечером сквозь них. Слава Богу, березинцы приходили к нам и приносили продукты, и мы уже готовили обеды. Партизанов оставили в военкомате, в райисполкоме, в МВД. Мы готовили, сами обедали и их кормили», — рассказала ветеран отрасли о том, каким был город в послевоенное ввремя.
В свои годы у Софии Петровны ясный ум, отличная эрудиция и собственный огород. Ветеран до сих пор выписывает «Лесную газету». Она называет коллектив Березинского лесхоза своей семьей, болеет сердцем за Беларусь и просит журналистов обязательно при случае передать привет Александру Григорьевичу Лукашенко.
В день юбилея с подарками и поздравлениями в Березино приехали заместитель министра лесного хозяйства Игорь Малашевич, председатель Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Юрий Шумский, главный лесничий Минского ГПЛХО Максим Мигун, директор Березинского лесхоза Сергей Чемко. А еще юные «Лесовички» — члены дошкольного лесничества. Малыши так растрогались, что не смогли сдержать эмоций и расцеловали ветерана.
Забота о ветеранах отрасли и Великой Отечественной войны — очень важное направление работы Министерства лесного хозяйства, рассказал журналистами замминистра Игорь Малашевич. «У нас есть определенные льготы и материальная помощь, ценные подарки. Несмотря на это, для таких людей важны не столько материальные поощрения, сколько внимание и чтобы их выслушали, — отметил он. — Наши ветераны очень переживают за развитие отрасли и многие вносят какие-то предложения по улучшению нашей работы. Что касается ветеранов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, то в лесной отрасли их осталось всего два человека — в Березинском и Борисовском лесхозе. Кроме того, еще у нас есть восемь ветеранов отрасли — узников концлагерей. А долгожитель, который отметил 100-летний юбилей, к сожалению, у нас только один — София Петровна».
Министерство лесного хозяйства уделяет особое внимание ветеранам отрасли и Великой Отечественной войны, а также продолжит славную традицию чествовать тех, чье наследие бережет и передает будущим поколениям. -0-