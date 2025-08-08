Военный эксперт объяснил, для чего Запад обвиняет Союзное государство в агрессивных намерениях

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняя Союзное государство в агрессивных намерениях, Запад поддерживает военный психоз среди своего населения. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился независимый военный аналитик Александр Алесин, комментируя интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко американскому журналу Time.
«Во многом есть элемент пропаганды. Им (Западу. — Прим. БЕЛТА) необходимо для внутренних целей, для объяснения своих просчетов в экономике, для объяснения напряженности в социально-экономической ситуации, для объяснения ситуации с мигрантами найти причину, которая была бы независящая от них, чтобы направить недовольство собственного населения вовне. И здесь они пытаются обвинить Союзное государство в агрессивных намерениях и всячески поддерживают военный психоз среди своего населения, — сказал Александр Алесин. — И эти учения, с одной стороны, помогают им свалить все свои неудачи, неприятности и экономические трудности на внешнего врага — на Беларусь и Россию. А с другой, они как бы нависают над нашим государством в расчете на то, что возникнет у нас пятая колонна. И тогда они воспользуются этой ситуацией. Потому что если не будет, как говорится, внутреннего врага, то Западу победить совершенно невозможно. Поэтому они рассчитывают еще на разложение наших общественных сил — и Российской Федерации, и Беларуси изнутри. Отсюда ведется и пропаганда. И в то же время еще одно намерение — запугать наше население, посеять неуверенность в своем руководстве, что оно не способно обеспечить безопасность Союзного государства».
По его словам, учения «Запад-2025» не столько количественно, сколько качественно обязаны предупредить нашего врага о том, что ответ будет сокрушительный и немедленный. «Ведь учениям предшествовали переговоры Путина и Лукашенко на Валааме, где было сказано о размещении на территории Беларуси ракетного комплекса средней дальности “Орешник”. И до того был размещен на нашей территории ракетный комплекс “Искандер”, — дополнил эксперт. — Конечно, они (Запад. — Прим. БЕЛТА) будут и дальше проводить свои учения, стараясь посеять неуверенность в нашем населении, но взаимная оборонная мощь наших государств не позволит им предпринять что-нибудь во вред нашим государствам».-0-