В Беларуси начали выдавать коды маркировки для соков, мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов

Обязательная маркировка средствами идентификации указанных товаров вводится с 1 октября 2025 года. Потому доступ к функционалу системы маркировки для передачи информации о нанесенных средствах идентификации в целях признания товаров маркированными также будет предоставлен с 1 октября 2025 года. -0-