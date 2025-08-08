В Беларуси начали выдавать коды маркировки для соков, мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начали выдавать коды маркировки для безалкогольных напитков, соков, мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.
«Оператором государственной информационной системы маркировки товаров унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации РУП “Издательство “Белбланкавыд” обеспечена возможность получения средств идентификации белорусского образца для их нанесения на безалкогольные напитки и соки, а также мобильные телефоны, ноутбуки (планшеты)”, — отметили в МНС.
Обязательная маркировка средствами идентификации указанных товаров вводится с 1 октября 2025 года. Потому доступ к функционалу системы маркировки для передачи информации о нанесенных средствах идентификации в целях признания товаров маркированными также будет предоставлен с 1 октября 2025 года. -0-