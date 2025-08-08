«Жёлтый цвет ещё долгие годы будет ассоциироваться с бедностью, хаосом, беспорядком и беспрецедентным ростом цен. Всего за пять лет правительство PAS смогло “достичь” рекордного показателя — совокупная инфляция составила 76,8%, что является наибольшим уровнем за последние 25 лет, пишет экс-премьер Влад Филат.
То, что в 2020 году стоило 100 леев, сегодня обходится почти вдвое дороже. Для пенсионеров и людей с низкими доходами удар оказался ещё болезненнее: природный газ подорожал в шесть раз — абсолютный антирекорд в Европе, а базовые продукты питания выросли в цене в два-три раза. Рост зарплат и пенсий даже близко не покрывает этот ценовой беспредел.
PAS перекладывает вину на «кризис», но правда в том, что другие правительства проходили через несравненно более тяжёлые периоды, не перекладывая бремя на плечи простых людей.
В 2009 году мы пришли к власти, унаследовав бюджет с самой большой дырой в истории страны — 8,5 миллиарда леев, то есть 30% Государственного бюджета. Для сравнения, сегодня это соответствовало бы 41 миллиарду леев. И всё это — на фоне самой глубокой глобальной экономической рецессии в новейшей истории. Страны региона девальвировали валюты, сокращали пенсии и зарплаты, но нам удалось справиться с ситуацией, не затрагивая простого человека: мы выплачивали все пенсии и зарплаты вовремя и привлекли реальную помощь от внешних партнёров — гранты, которые в 2014 году достигли 3% ВВП, с целью довести этот показатель до 5%.
Если бы PAS имел хотя бы такую эффективность, только гранты в 2025 году составили бы более 10 миллиардов леев — реальные деньги для людей, а не пустые обещания и дешёвый пиар.
Результат их правления отчётливо виден на графике: рекордная инфляция, взлетевшие тарифы, потеря покупательной способности и самая массовая волна миграции в истории. Вместо решений PAS вернул нам экономические шоки, о которых мы уже давно забыли.
Цифры не врут. График наглядно показывает, почему жёлтый цвет надолго останется цветом бедности в Молдове".
Цифры не врут. Фото: vladfilat1 Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Цифры не врут. Фото: vladfilat1.
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).