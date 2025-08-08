Нищета в Молдове имеет имя — PAS: «Жёлтый цвет ещё долгие годы будет ассоциироваться с бедностью, хаосом, беспорядком и беспрецедентным ростом цен» — мнение

В 2009 году мы пришли к власти, унаследовав бюджет с самой большой дырой в истории страны — 8,5 миллиарда леев, то есть 30% Государственного бюджета. Для сравнения, сегодня это соответствовало бы 41 миллиарду леев. И всё это — на фоне самой глубокой глобальной экономической рецессии в новейшей истории. Страны региона девальвировали валюты, сокращали пенсии и зарплаты, но нам удалось справиться с ситуацией, не затрагивая простого человека: мы выплачивали все пенсии и зарплаты вовремя и привлекли реальную помощь от внешних партнёров — гранты, которые в 2014 году достигли 3% ВВП, с целью довести этот показатель до 5%.