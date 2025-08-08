Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шокировать своих партнеров». Как Трамп применяет на практике «теорию безумца», объяснил эксперт

Речь идет о линии поведения, когда руководитель государства пытается убедить оппонентов в том, что способен пойти на самые непредсказуемые шаги.

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп применяет на практике «теорию безумца», чтобы шокировать или даже напугать своих партнеров. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил экономический аналитик, кандидат экономических наук Георгий Гриц.

Говоря про «тарифную войну» Дональда Трампа, Георгий Гриц отметил, что она вписывается в политическую стратегию, известную как «теория безумца». Речь идет о линии поведения, когда руководитель государства пытается убедить оппонентов в том, что способен пойти на самые непредсказуемые шаги.

Экономист о провале санкционной политики Запада: Лукашенко и Путина не удалось взять на слабо.

"Необходимо эпатировать и шокировать своих партнеров, даже напугать. Но на самом деле это простой хитрый ход, — сказал эксперт. — И фактически сегодня ему удалось обобрать Европу. Фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Прим. БЕЛТА) на встрече с Трампом сидела, сложив руки на коленях, и слушала.

Кроме того, на экономической ситуации в странах Евросоюза негативно отразились те санкции, которые ЕС ввел в отношении Беларуси и России. «Как результат — кратное повышение стоимости коммунальных услуг, кризис в машиностроении, металлургии и так далее», — добавил Георгий Гриц. -0-

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше