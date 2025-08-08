«Шокировать своих партнеров». Как Трамп применяет на практике «теорию безумца», объяснил эксперт

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп применяет на практике «теорию безумца», чтобы шокировать или даже напугать своих партнеров. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил экономический аналитик, кандидат экономических наук Георгий Гриц.
Говоря про «тарифную войну» Дональда Трампа, Георгий Гриц отметил, что она вписывается в политическую стратегию, известную как «теория безумца». Речь идет о линии поведения, когда руководитель государства пытается убедить оппонентов в том, что способен пойти на самые непредсказуемые шаги.
"Необходимо эпатировать и шокировать своих партнеров, даже напугать. Но на самом деле это простой хитрый ход, — сказал эксперт. — И фактически сегодня ему удалось обобрать Европу. Фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Прим. БЕЛТА) на встрече с Трампом сидела, сложив руки на коленях, и слушала.
