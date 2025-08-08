«Шокировать своих партнеров». Как Трамп применяет на практике «теорию безумца», объяснил эксперт

"Необходимо эпатировать и шокировать своих партнеров, даже напугать. Но на самом деле это простой хитрый ход, — сказал эксперт. — И фактически сегодня ему удалось обобрать Европу. Фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии. — Прим. БЕЛТА) на встрече с Трампом сидела, сложив руки на коленях, и слушала.