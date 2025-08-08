Новая технология: чем полезны сублимированные фрукты и ягоды

На маркетплейсах и в приложениях по заказу продуктов большую популярность набрали сублимированные фрукты и ягоды. Утверждается, что после обработки они сохраняют свои пользу и вкус, а значит, не уступают свежим продуктам в своих свойствах. Действительно ли это так, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
Эксперт объяснила, что сублимация продуктов питания — новая технология, которую начали использовать не так давно. Раньше, чтобы сохранить максимум вкуса ягод и фруктов, применялись сушка, варка и другие методы.
— При сублимации продукты подвергаются шоковой заморозке, а затем помещаются в вакуум. Там идет нагрев, поскольку давление падает. Влага, которая образуется, сразу же превращается в пар. Таким образом фрукты и ягоды не успевают пройти все этапы, при которых начинается разрушение витаминов, — рассказала диетолог.
Если продукт после сублимации залить водой, то есть добавить влагу, то он быстрее восстановит свою форму. Поэтому он не утратит ни вкусовые, ни полезные свойства.
— По своим органолептическим свойствам сублимированные фрукты и ягоды приближены к изначальному натуральному продукту, — добавила собеседница «ВМ».
Во время подготовки продуктов к сублимации витамины не успевают разрушиться. При криогенной сушке тоже удаляется жидкость, но сами фрукты и ягоды быстро становятся сухими.
Поэтому сублимированные фрукты и ягоды полезны — они сохраняют большую часть своих свойств.
— Можно грызть их в чистом виде, добавлять в десерты или напитки, использовать как чипсы или перекус. Даже их мелкие кусочки сохраняют свою пользу, — заключила диетолог.
Другой способ заготовки ягод на длительное время — обычная заморозка. Обработанные таким образом плоды можно найти в магазинах круглый год. Полезны ли такие ягоды и как их употреблять, чтобы получить максимальное количество витаминов, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.