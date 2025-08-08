Новая технология: чем полезны сублимированные фрукты и ягоды

На маркетплейсах и в приложениях по заказу продуктов большую популярность набрали сублимированные фрукты и ягоды. Утверждается, что после обработки они сохраняют свои пользу и вкус, а значит, не уступают свежим продуктам в своих свойствах. Действительно ли это так, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.