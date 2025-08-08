«Его могут послать»: Лукашенко прокомментировал возможные санкции Трампа против РФ

В тот же день Лукашенко выразил полную готовность организовать встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Кроме того, политик добавил, что Москва и Киев больше не будут конфликтовать, если переговоры пройдут должным образом.