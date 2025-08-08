«Его могут послать»: Лукашенко прокомментировал возможные санкции Трампа против РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о готовящихся санкциях против РФ. Соответствующее заявление глава республики сделал в пятницу, 8 августа, в интервью журналу Time.
По его словам, американские власти должны более активно участвовать в разрешении конфликта на Украине, поскольку ультимативные требования к России со стороны президента США Дональда Трампа могут привести к негативным последствиям.
— Надо подключать американцев (к решению украинского конфликта — прим. «ВМ»), они ни при первом сроке Трампа, ни при Байдене не подключались, — напомнил Лукашенко.
Лукашенко раскритиковал текущие шаги Трампа по урегулированию конфликта, добавив, что за ультимативный подход американского президента «могут послать».
— Так не делается это: пришел, сказал, 50 дней дал Он должен всегда понимать, что его могут послать на… — приводит слова белорусского лидера «Пул Первого».
В тот же день Лукашенко выразил полную готовность организовать встречу президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Кроме того, политик добавил, что Москва и Киев больше не будут конфликтовать, если переговоры пройдут должным образом.