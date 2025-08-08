Ученые выявили связь между дорогой свадьбой и разводом

По словам исследователей, чем дороже свадьба, тем выше вероятность расставания, так как большие траты могут привести к стрессу из-за финансовых трудностей, долгам, а также вызывать разногласия относительно управления семейным бюджетом. Ученые считают, что данные факторы могут ослабить брак с самого начала.