Пошлины, «красный» коридор и штрафы: как декларировать багаж перед путешествием

Если же при оформлении декларации вы укажете неверные сведения о товаре, штраф будет аналогичным. Если вы юрлицо, сумма штрафа составит от 50 до 300 тысяч рублей, а если вы должностное лицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Во всех этих случаях таможня может конфисковать предмет, который вы не задекларировали.