Итальянка заставляла 13-летнего сына присылать ей свои интимные фотографии

Итальянский суд приговорил к домашнему аресту жительницу Катани, которая заставляла собственного несовершеннолетнего сына присылать ей свои интимные фотографии.
Женщина в течении двух лет принуждала мальчика делать для нее подобные снимки. Она также настойчиво просила его записывать интимные аудиособщения. Правоохранители выяснили, что впервые к подобным действиям итальянка принудила сына, когда ему было только 13 лет.
— Мальчик при помощи психолога подтвердил всю ситуацию прокурору. Следственный судья вынес решение о мерах пресечения в виде заключения под стражу… Более того, женщина не сможет никак общаться с сыном, — передает Today.it.
Другой случай произошел в США, где учительница Стефани Эрин Келленбергер на протяжении нескольких лет насиловала школьницу. Она начала домогаться девочки, когда той было только 13 лет.
Кроме того, в Австрии педагога обвинили в сексуальных домогательствах в отношении нескольких школьников. Все произошло в местном городе Аделаида. По данным следствия, при совращении учеников 25-летняя Эбби Ли Виоли пользовалась служебным положением.