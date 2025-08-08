Лукашенко сказал, о чем Путин спросил его: «Ты бы как поступил?»

— Когда у меня Путин спросил: «Ты бы как поступил?». Я говорю: «Володя, тебе там делать нечего». Да. Это было мое мнение. Это выглядело, как позерство какое-то: этот прилетел: «Я тебя тут жду, давай приезжай на ковер — тут где-то Трамп». Так не делается в политике, и никогда Путин на это не пойдет. Вот это тот случай, когда ему ни в коем случае нельзя было идти на это. Я его тогда поддержал (искренне вам говорю). Я ему сказал правильно тебе там делать нечего, — поделился белорусский президент.