Лукашенко сказал, о чем Путин спросил его: «Ты бы как поступил?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем президент России Владимир Путин спросил его, когда поинтересовался, как бы он поступил в одном вопросе, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Корреспондент Time Саймон Шустер спросил белорусского лидера, почему бы Владимиру Путину не пойти в качестве первого шага на «перемирие в небе, чтобы дать возможность мирному процессу сдвинуть с мертвой точки».
— Нет, почему? На воздушное перемирии он завтра пойдет. Но этот шаг должен сделать в том числе Зеленский одновременно, — считает глава Беларуси.
Лукашенко заметил, что можно собраться втроем где-нибудь: Трамп, Путин, Зеленский. Например, в первый день президенты США и России могли договориться о чем-то, а затем — привезти Зеленского.
— Если Путин император — огромная страна… В первый день поговорите о российско-американских отношениях, а второй день по этой проблеме (украинскому конфликту. — Ред.). Заранее пусть подготовят специалисты, как это делается, пригласите Зеленского, положите на стол — вот воздушное перемирие, — заметил он.
Также Лукашенко обратил внимание на звучащее недовольство, что якобы не тот руководитель на переговорах с российской стороны.
— Мединский (Владимир Мединский, помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной. — Ред.) — умный парень. Я Мединского хорошо знаю, он по своей должности выше министра в России — по иерархии между министром и вице-премьером. Возглавляет (делегацию России. — Ред.) солидный человек. Ну, и потом, это дело России. Но и этот вопрос можете обсудить, — пояснил лидер республики.
В продолжение варианта такого формата переговоров американский журналист напомнил, что Путина приглашали в Саудовскую Аравию, куда «Зеленский прилетел, даже и Трамп был рядом».
— Могла бы состояться такая встреча, но Путин не приехал, — указал Саймон Шустер.
На что глава Беларуси категорично сказал, что это было невозможно. И поделился, о чем Путин спросил его.
— Когда у меня Путин спросил: «Ты бы как поступил?». Я говорю: «Володя, тебе там делать нечего». Да. Это было мое мнение. Это выглядело, как позерство какое-то: этот прилетел: «Я тебя тут жду, давай приезжай на ковер — тут где-то Трамп». Так не делается в политике, и никогда Путин на это не пойдет. Вот это тот случай, когда ему ни в коем случае нельзя было идти на это. Я его тогда поддержал (искренне вам говорю). Я ему сказал правильно тебе там делать нечего, — поделился белорусский президент.
