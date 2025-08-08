На трассе под Ростовом полицейские помогли мужчине с предынфарктным состоянием

В Ростовской области полицейские помогли водителю с предынфарктным состоянием и высоким уровнем сахара в крови. О случившемся рассказали в донской Госавтоинспекции.
Утром в пятницу, 8 августа, на 867-м километре автодороги М-4 «Дон» капитаны полиции Владимир Хачикян и Семен Фомин во время патрулирования обнаружили стоящий на обочине грузовик «Мерседес». При общении с водителем автоинспекторы заметили, что мужчина дезориентирован во времени и пространстве и не осознает тяжести своего состояния.
Полицейские оперативно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у водителя критически высокий уровень сахара в крови и предынфарктное состояние. Мужчину экстренно госпитализировали в ЦРБ.
Сотрудники ГИБДД также позаботились о сохранности груза и личных вещей водителя, а также приняли меры для поиска его родственников. Благодаря бдительности автоинспекторов удалось предотвратить трагические последствия.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Под Ростовом водитель уснул за рулем и попал в ДТП, погибли двое взрослых и подросток.