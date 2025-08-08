На трассе под Ростовом полицейские помогли мужчине с предынфарктным состоянием

Утром в пятницу, 8 августа, на 867-м километре автодороги М-4 «Дон» капитаны полиции Владимир Хачикян и Семен Фомин во время патрулирования обнаружили стоящий на обочине грузовик «Мерседес». При общении с водителем автоинспекторы заметили, что мужчина дезориентирован во времени и пространстве и не осознает тяжести своего состояния.