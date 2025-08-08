Родила в машине. В Витебске сотрудники Департамента охраны сопроводили роженицу в больницу

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сотрудники Департамента охраны помогли женщине, у которой начались роды по пути в больницу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление Департамента охраны МВД.
Наряд в составе милиционера-кинолога Октябрьского отдела ДО Олега Асмоловского и милиционера-водителя Григория Лутохина получил необычную просьбу о содействии. Проезжавший мимо водитель остановился у служебной машины и рассказал, что у его супруги начались роды. Стражи порядка незамедлительно приняли решение сопровождать автомобиль в медицинское учреждение.
Однако до больницы доехать сразу не удалось — по дороге произошла экстренная остановка. Женщина родила мальчика прямо в машине мужа. Охрановцы оперативно сообщили в медицинское учреждение об изменившейся ситуации: теперь помощь требовалась сразу двум пациентам. У больницы сотрудники ДО помогли медикам быстро доставить маму и новорожденного в отделение.
Мальчик стал четвертым ребенком в семье. Глава семьи поблагодарил стражей порядка за четкие действия и поддержку в ответственный момент. -0-