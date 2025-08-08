Родила в машине. В Витебске сотрудники Департамента охраны сопроводили роженицу в больницу

Однако до больницы доехать сразу не удалось — по дороге произошла экстренная остановка. Женщина родила мальчика прямо в машине мужа. Охрановцы оперативно сообщили в медицинское учреждение об изменившейся ситуации: теперь помощь требовалась сразу двум пациентам. У больницы сотрудники ДО помогли медикам быстро доставить маму и новорожденного в отделение.