Юрист предупредил россиян о штрафах за выброс холодильника на мусорку

Также юрист Тимур Харди напомнил о штрафах, которые можно получить за ремонт машины на даче. При замене масла или тормозной жидкости существует вероятность навредить почве — за это придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит за шум в неположенное время.