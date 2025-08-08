Ричмонд
Юрист предупредил россиян о штрафах за выброс холодильника на мусорку

За выброс холодильника на свалку рядом с домом можно получить штраф. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин.

По словам эксперта, размещение любого крупногабаритного мусора возле контейнера, согласно части 1 статьи 8.2 КоАП РФ, может привести к штрафу от двух до трех тысяч рублей. Кроме того, отметил он, вынос старого холодильника на мусорку у дома повлечет за собой дополнительные санкции.

— В отношении холодильников дополнительно могут привлечь по статье 8.2.1 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой», штраф по которой составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей, — приводит слова юриста News.ru.

До этого Салкин также предупредил россиян о штрафах за несоблюдение санитарных норм в квартире, в том числе за грязные окна и двери.

Также юрист Тимур Харди напомнил о штрафах, которые можно получить за ремонт машины на даче. При замене масла или тормозной жидкости существует вероятность навредить почве — за это придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит за шум в неположенное время.