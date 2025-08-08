Врач Петрищев рассказал, что испанские слизни могут убить собаку

«Важно сделать все, чтобы домашние собаки не встречались с испанскими червями на дачном участке, — говорит эксперт Петрищев. — Дело в том, что слизь данных моллюсков может вызывать у домашних собак поражающий легкие и мозг ангиостронгилез».