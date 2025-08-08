Ричмонд
Врач Петрищев рассказал, что испанские слизни могут убить собаку

Наводнившие дачные участки крупные моллюски крайне опасны и для человека, и для домашних животных.

Источник: Аргументы и факты

Испанские слизни, наводнившие Подмосковье из-за тропических дождей, опасны. И если у людей они могут вызывать кишечные инфекции, то домашних животных встреча с такими слизнями может убить.

По словам врача-терапевта Александра Петрищева, крупные испанские слизни переносят кишечную палочку и паразитов, червей разных видов.

«Важно сделать все, чтобы домашние собаки не встречались с испанскими червями на дачном участке, — говорит эксперт Петрищев. — Дело в том, что слизь данных моллюсков может вызывать у домашних собак поражающий легкие и мозг ангиостронгилез».

Эти заболевания переносит крысиный легочный червь, носителем которого, в свою очередь, может быть испанский слизень, замечает Петрищев.

Ранее агроном Туманов рассказал, как бороться с испанскими слизнями на грядках (https://aif.ru/society/slizni-kannibany-agronom-prizval-borotsya-s-vreditelyami-pivnymi-lovushkami).