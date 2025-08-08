Врач Петрищев рассказал, что испанские слизни могут убить собаку

Испанские слизни, наводнившие Подмосковье из-за тропических дождей, опасны. И если у людей они могут вызывать кишечные инфекции, то домашних животных встреча с такими слизнями может убить.
По словам врача-терапевта Александра Петрищева, крупные испанские слизни переносят кишечную палочку и паразитов, червей разных видов.
«Важно сделать все, чтобы домашние собаки не встречались с испанскими червями на дачном участке, — говорит эксперт Петрищев. — Дело в том, что слизь данных моллюсков может вызывать у домашних собак поражающий легкие и мозг ангиостронгилез».
Эти заболевания переносит крысиный легочный червь, носителем которого, в свою очередь, может быть испанский слизень, замечает Петрищев.
