Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как бороться с разносящими инфекции слизнями с помощью пива: эксперт назвала необычный способ

Биолог Трофимова: против испанских слизней можно использовать приманку из пива.

Источник: Комсомольская правда

Испанские слизни и виноградные улитки становятся особенно активны с начала июля по середину августа. Эти вредители уничтожают растения и могут переносить опасные инфекции. Биолог Ольга Трофимова назвала необычный способ, как с ними справиться. Об этом пишет Lenta.ru.

— Для привлечения моллюсков можно использовать приманки, такие как кисломолочные продукты или дрожжи, которые следует размещать в емкостях рядом с ловушками. Альтернативным методом является закапывание в почву емкостей с пивом, которое привлекает вредителей, — поделилась эксперт.

Самым простым и безопасным способом борьбы со слизнями биолог назвала их ручной сбор с последующим уничтожением. Для защиты садовых деревьев она порекомендовала устанавливать специальные клеевые кольца вокруг стволов. Они содержат клей с фосфатом железа, который помогает удерживать вредителей.

Также Трофимова предложила добавлять в жидкие приманки вещество метальдегид, которое губительно действует на улиток и слизней. Однако использовать его напрямую на почве она не советует, так как это может навредить окружающей среде и людям.