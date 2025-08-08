Как бороться с разносящими инфекции слизнями с помощью пива: эксперт назвала необычный способ

Испанские слизни и виноградные улитки становятся особенно активны с начала июля по середину августа. Эти вредители уничтожают растения и могут переносить опасные инфекции. Биолог Ольга Трофимова назвала необычный способ, как с ними справиться. Об этом пишет Lenta.ru.
— Для привлечения моллюсков можно использовать приманки, такие как кисломолочные продукты или дрожжи, которые следует размещать в емкостях рядом с ловушками. Альтернативным методом является закапывание в почву емкостей с пивом, которое привлекает вредителей, — поделилась эксперт.
Самым простым и безопасным способом борьбы со слизнями биолог назвала их ручной сбор с последующим уничтожением. Для защиты садовых деревьев она порекомендовала устанавливать специальные клеевые кольца вокруг стволов. Они содержат клей с фосфатом железа, который помогает удерживать вредителей.
Также Трофимова предложила добавлять в жидкие приманки вещество метальдегид, которое губительно действует на улиток и слизней. Однако использовать его напрямую на почве она не советует, так как это может навредить окружающей среде и людям.