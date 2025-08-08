9 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

9 августа в России празднуют День физкультурника и вспоминают победу у мыса Гангут, а мир отмечает День книголюбов и коренных народов. Узнайте о традициях и истории этих дат.
День физкультурника в России.
9 августа — профессиональный праздник всех, кто связан со спортом и физической культурой.
История праздника.
Учрежден в 1939 году;С 1961 года отмечается во вторую субботу августа;В СССР сопровождался массовыми спортивными мероприятиями.
Традиции:
Спортивные соревнования;Показательные выступления;Мастер-классы от известных спортсменов.
День победы у мыса Гангут (1714 год).
Важная дата военной истории России.
Исторические факты.
Первая крупная морская победа русского флота;Петр I лично участвовал в сражении;Разгром шведской эскадры открыл России выход к Балтике.
Значение:
Эта победа положила начало становлению России как морской державы.
Всемирный день книголюбов.
Праздник для всех ценителей литературы.
Как отметить.
Посетить книжный магазин;Перечитать любимое произведение;Подарить книгу другу.
Интересно:
В России ежегодно проводится более 500 литературных фестивалей.
Международный день коренных народов мира.
Учрежден ООН в 1994 году.
Цель праздника.
Привлечь внимание к проблемам коренных народов;Сохранить уникальные культуры;Защитить права малых этносов.
В России проживает около 50 коренных малочисленных народов.
Церковные праздники 9 августа.
День памяти великомученика Пантелеимона.
Почитается как целитель и покровитель воинов;Родился в III веке в Никомидии;Принял мученическую смерть за веру.
Память преподобного Германа Аляскинского.
Миссионер, просветитель народов Аляски;Канонизирован в 1970 году.
Народные приметы на 9 августа.
Погодные предсказания.
Утки громко кричат — к дождю;Муравьи прячутся — к ненастью;Кузнечики громко стрекочут — к теплу.
Что нельзя делать.
Заниматься тяжелым физическим трудом;Ругаться и сквернословить;Начинать новые дела.
Известные люди, родившиеся 9 августа.
Уитни Хьюстон (1963) — американская певица;Мелани Гриффит (1957) — актриса;Эрик Бана (1968) — австралийский актер;Анна Кендрик (1985) — американская актриса.
Заключение.
9 августа — день, объединяющий спортивные достижения, историческую память и культурные традиции. Праздники напоминают нам о важности физического здоровья, ценности знаний и уважении к культурному разнообразию. Каждый может найти в этом дне что-то важное для себя.