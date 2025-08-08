Ричмонд
9 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

9 августа в России празднуют День физкультурника и вспоминают победу у мыса Гангут, а мир отмечает День книголюбов и коренных народов.

6фотографий

9 августа в России празднуют День физкультурника и вспоминают победу у мыса Гангут, а мир отмечает День книголюбов и коренных народов. Узнайте о традициях и истории этих дат.

День физкультурника в России.

9 августа — профессиональный праздник всех, кто связан со спортом и физической культурой.

История праздника.

Учрежден в 1939 году;С 1961 года отмечается во вторую субботу августа;В СССР сопровождался массовыми спортивными мероприятиями.

Традиции:

Спортивные соревнования;Показательные выступления;Мастер-классы от известных спортсменов.

День победы у мыса Гангут (1714 год).

Важная дата военной истории России.

Исторические факты.

Первая крупная морская победа русского флота;Петр I лично участвовал в сражении;Разгром шведской эскадры открыл России выход к Балтике.

Значение:

Эта победа положила начало становлению России как морской державы.

Всемирный день книголюбов.

Праздник для всех ценителей литературы.

Как отметить.

Посетить книжный магазин;Перечитать любимое произведение;Подарить книгу другу.

Интересно:

В России ежегодно проводится более 500 литературных фестивалей.

Международный день коренных народов мира.

Учрежден ООН в 1994 году.

Цель праздника.

Привлечь внимание к проблемам коренных народов;Сохранить уникальные культуры;Защитить права малых этносов.

В России проживает около 50 коренных малочисленных народов.

Церковные праздники 9 августа.

День памяти великомученика Пантелеимона.

Почитается как целитель и покровитель воинов;Родился в III веке в Никомидии;Принял мученическую смерть за веру.

Память преподобного Германа Аляскинского.

Миссионер, просветитель народов Аляски;Канонизирован в 1970 году.

Народные приметы на 9 августа.

Погодные предсказания.

Утки громко кричат — к дождю;Муравьи прячутся — к ненастью;Кузнечики громко стрекочут — к теплу.

Что нельзя делать.

Заниматься тяжелым физическим трудом;Ругаться и сквернословить;Начинать новые дела.

Известные люди, родившиеся 9 августа.

Уитни Хьюстон (1963) — американская певица;Мелани Гриффит (1957) — актриса;Эрик Бана (1968) — австралийский актер;Анна Кендрик (1985) — американская актриса.

Заключение.

9 августа — день, объединяющий спортивные достижения, историческую память и культурные традиции. Праздники напоминают нам о важности физического здоровья, ценности знаний и уважении к культурному разнообразию. Каждый может найти в этом дне что-то важное для себя.

