Агроном рассказал, как восстановить почву после сбора лука

Агроном Алексей Кузьмин сказал, что после сбора лука грядку можно засеять каким-либо растением, способствующим восстановлению почвы. Одним из лучших вариантов, по мнению эксперта, является фацелия, говорится в публикации sterlegrad.ru.
Кузьмин сказал, что фацелия привлекает цветами пчел и шмелей.
Другим «фаворитом дачников», как заявил агроном, является белая горчица. Также Кузьмин перечислил овес, рож, полевой горох и масличную редьку.
