«Великая Российская Стена»: скоро интернет станет как в Китае! А вы готовы?

Пока не сказано, будет ли это сделано по желанию взрослых или всех опять поставят перед фактом. Я разговаривала с родителями об этом. Мне казалось, что люди начнут рвать на себе рубаху, требуя свободы в Интернете. Оказалось, что нет. Многие, наоборот, хотят строгости и цензуры для своих детей, особенно если ограничивать отпрысков станут не они сами, а некие структуры со стороны. Словно мамы и папы не рискуют справиться с этой задачей. «Я не знаю, где и как сын бывает в Интернете, пока я на работе. Родительского контроля не хватает. Поэтому я предпочла бы, чтобы за ним следили специально обученные люди. А все, что могу я, — это объяснить ему, что он теперь не один и надо думать, прежде чем открывать ту или иную страницу», — категорично в разговоре со мной заявила мама одного 14-летнего подростка.