«Великая Российская Стена»: скоро интернет станет как в Китае! А вы готовы?

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил о создании «белого списка сервисов», доступного при полной блокировке Интернета, которая рано или поздно, судя по всему, но все-таки у нас грядёт.
Говорят, что это было нужно для безопасности воздушного пространства. Но вот уже и Киев готов согласиться на небесное перемирие, инициированное Москвой. Что, если завтра дроны совсем перестанут летать и нападать на нашу территорию, после этого Интернет вернут? Не верится как-то.
Запрет на холодное оружие.
Скорее мы будем вспоминать время до летних месяцев 2025 года как золотой век, когда, идя по улице, можно было одновременно блуждать по закоулкам Лувра, ну или бессмысленно юзать страницы смешных мемов — тут уж у кого что болит, как говорится.
И не станется ли так, что с ближайшего будущего наши приоритеты будут ограничены физиологическими потребностями. Маркетплейсы, банкоматы, такси и «Госуслуги» останутся доступными всегда и всем. Это и есть тот самый пресловутый «белый список», который нам гарантировали. (Хотя мемы для поддержания настроения я бы оставила, вреда от них нет.).
Вот только личный пластиковый осколок личного выбора, величиной чуть больше ладони, все чаще приказывает долго жить. Кто-то считает, что можно потерпеть ради безопасности государства, а кто-то — что безопасность здесь совсем ни при чем. Это все равно что запретить покупать кухонные ножи. Они же тоже потенциально представляют собой угрозу как холодное оружие.
Можно ли существовать, не имея сотового Интернета в городе? Ну, а почему нет. Можно, в принципе, прожить и без стационарного Интернета дома на одном телевизоре. Да даже и только на радиоточке можно. Люди в каменных пещерах выживали, а тут все блага цивилизации вроде бы сохраняются и даже в качестве бонуса законопослушному гражданину оставляют базовый набор того, что любому, в принципе, может потребоваться, включая службу доставки.
Новый, ещё неведомый нам интернет-минимум становится частью потребительской корзины, куда в последнее время внесли даже чашку кофе в недорогой кофейне.
Останется все, включая название, за исключением одного — права выбора, что смотреть и что читать. А может, людям того и не надо?
Зато у нас появился свой «национальный мессенджер» Mах, который полностью согласовал требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре «Госуслуг» со всеми контролирующими организациями и специальными службами..
Вообще, мы, конечно, уникальные. Взяли и совершили невероятный скачок назад. В этом нам действительно не оказалось равных. Обычно цивилизация идет по наступательной, от простого к сложному, и люди развиваются вместе с ней. У нас же эволюцию решили свинтить вниз?
Будем все как китайцы?
В этом мы похожи и одновременно абсолютно противоположны китайцам с их «великим китайским файрволом», суверенным Интернетом на миллиард человек.
Жители Поднебесной совсем не пользуются зарубежными платформами — вместо них есть местные сервисы и приложения для работы и отдыха. Нравится ли им такая усеченная форма существования Сети? А знают ли они, что может быть иначе?
Что будет, если их спросить и дать возможность поразмышлять, что предпочли бы они сами?
Просто китайские власти изначально решили, что для спокойствия граждан и мирного, в их понимании, существования самого государства, лучше сразу построить свою Сеть такой, максимально ограниченной, только под себя и для себя. В случае с Россией решение об ограничениях принимается постфактум, также без участия общества, уже после того как отечественный Интернет родился, вырос и окреп.
Понятно, что пока от ограничений не пострадала и вряд ли пострадает только Москва. Во-первых, всегда можно сказать, что от атак дронов столицу охраняет самая сильная ПВО, но и вдобавок здесь живет огромное количество потребителей Интернета разного уровня vip, которые не хотят остаться без связи и имеют все возможности для этого. Поэтому столица, как предполагается, так и продолжит быть государством в государстве со своими правилами и привилегиями.
И вторая новость, тесно связанная с первой, — это то, что детям до 14 лет Интернет могут ограничить еще сильнее, чем взрослым. Предполагается ввести особые подростковые сим-карты, ограничивающие число сайтов, куда можно войти, добавив средства родительского контроля над ними.
Зависнуть в соцсетях с помощью новых карт будет нельзя, как и посещать любые сайты, кроме разрешенных. Правда, есть такой момент, что дети могут обходиться родительскими симками, но, в принципе, это легко вычисляется и переходит уже к вопросу родительской ответственности и наказания за нее.
Детей ограничат в Интернете.
Пока не сказано, будет ли это сделано по желанию взрослых или всех опять поставят перед фактом. Я разговаривала с родителями об этом. Мне казалось, что люди начнут рвать на себе рубаху, требуя свободы в Интернете. Оказалось, что нет. Многие, наоборот, хотят строгости и цензуры для своих детей, особенно если ограничивать отпрысков станут не они сами, а некие структуры со стороны. Словно мамы и папы не рискуют справиться с этой задачей. «Я не знаю, где и как сын бывает в Интернете, пока я на работе. Родительского контроля не хватает. Поэтому я предпочла бы, чтобы за ним следили специально обученные люди. А все, что могу я, — это объяснить ему, что он теперь не один и надо думать, прежде чем открывать ту или иную страницу», — категорично в разговоре со мной заявила мама одного 14-летнего подростка.
О детских симках, кстати, давно спорили, прежде чем пришли к единому выводу, посчитав, что фильтровать интересы детей нужно ещё интенсивнее, чем взрослых. Ведь дети — будущее государства. И важно не только знать, что они думают, важно инициировать их мысли заранее. Кстати, сами операторы не подтвердили и не опровергли инициативу новых симок, которые вроде как должны защищать детей от цифровых угроз.
А вот как оценивает их появление юрист Матвей Гончаров: "У этого решения есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, при помощи этих симок, по идее, должен отслеживаться контроль за нежелательными сайтами, также они должны защищать детей от мошенников в Интернете, фишинга и ограничивать доступ ко взрослым соцсетям. Но, с другой стороны, чрезмерная изоляция может помешать детям научиться распознавать угрозы в будущем, а запреты способны спровоцировать обход блокировок через Wi-Fi, чужие SIM-карты или VPN. Возможна блокировка не только вредного, но и полезного контента. И, опять же, у родителей возникнет ложное чувство безопасности.
Вывод: и тут мы вновь возвращаемся к вопросу сбалансированного подхода и обоснованного государственного регулирования. Необходимо повышать уровень цифровых знаний и цифровой гигиены со школьной скамьи, чтобы всевозможные запреты не стали «запретным плодом», а были понятны и объяснены детям.
В наших новых законодательных реалиях обход блокировок (например, чужие SIM-карты или VPN) уже может быть наказуемым. Поэтому важно постепенно обучать детей цифровой гигиене и вопросам безопасности".
Детские SIM-карты — это в целом полезный инструмент, но они не заменят родительский контроль и цифровое воспитание. Важен сбалансированный подход: сочетание технологических ограничений с системным просвещением детей о безопасном поведении в Сети.