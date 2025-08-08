Белый дом: соглашение Армении и Азербайджана ослабит позиции трех держав

Узнать больше по теме

Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут

Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.