Белый дом: соглашение Армении и Азербайджана ослабит позиции трех держав

В Белом доме рассчитывают, что соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при посредничестве США, ослабит позиции России, Ирана и Китая. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов, подчеркнув, что договоренность откроет новые перспективы для американского бизнеса.
По словам чиновника, новый транспортный коридор, предусмотренный сделкой, усилит роль региона в транзите торговых потоков между Азией и Европой, которые сейчас во многом проходят через Россию и Иран.
«Президент Трамп убрал политику из картины и дал возобладать здравому смыслу. Это будет иметь огромное значение для американского бизнеса и, честно говоря, для энергетических ресурсов в Европе. Проигравшими здесь являются Китай, Россия и Иран», — отметил он.
Кроме того, представитель администрации США подчеркнул, что соглашение демонстрирует лидерство Соединенных Штатов на мировой арене.
Ранее Ереван, Баку и Вашингтон достигли соглашения о создании Зангезурского коридора, получившего в документах название «мост Трампа». Новый транспортный маршрут протяженностью 42 километра пройдет через Сюникскую область на юге Армении.