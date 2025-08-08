Ричмонд
Белый дом: соглашение Армении и Азербайджана ослабит позиции трех держав

В Белом доме ожидают, что Россия, Иран и КНР проиграют от сделки Баку и Еревана.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме рассчитывают, что соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при посредничестве США, ослабит позиции России, Ирана и Китая. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов, подчеркнув, что договоренность откроет новые перспективы для американского бизнеса.

По словам чиновника, новый транспортный коридор, предусмотренный сделкой, усилит роль региона в транзите торговых потоков между Азией и Европой, которые сейчас во многом проходят через Россию и Иран.

«Президент Трамп убрал политику из картины и дал возобладать здравому смыслу. Это будет иметь огромное значение для американского бизнеса и, честно говоря, для энергетических ресурсов в Европе. Проигравшими здесь являются Китай, Россия и Иран», — отметил он.

Кроме того, представитель администрации США подчеркнул, что соглашение демонстрирует лидерство Соединенных Штатов на мировой арене.

Ранее Ереван, Баку и Вашингтон достигли соглашения о создании Зангезурского коридора, получившего в документах название «мост Трампа». Новый транспортный маршрут протяженностью 42 километра пройдет через Сюникскую область на юге Армении.

Узнать больше по теме
Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую народную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
Читать дальше