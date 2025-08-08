Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Чадов откровенно рассказал, есть ли жизнь в браке

Актёр Андрей Чадов женился два года назад на модели Анастасии Виноградовой. Конечно, фанатов теперь интересует вопрос, каково ему жить в новом статусе? Чадов скрывать не стал- рассказал, как есть. Как протекает семейная жизнь артиста- смотрите на видео.

Актёр Андрей Чадов женился два года назад на модели Анастасии Виноградовой. Конечно, фанатов теперь интересует вопрос, каково ему жить в новом статусе? Чадов скрывать не стал- рассказал, как есть. Как протекает семейная жизнь артиста- смотрите на видео.