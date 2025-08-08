Юрист рассказал, как нельзя выбрасывать старый холодильник

Юрист рассказал, почему нельзя выбрасывать старый холодильник.
Жители России рискуют попасть под штраф за выброс старого холодильника рядом с контейнерной площадкой у дома. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин. По его словам, за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность: сумма взыскания для граждан составляет от двух до трех тысяч рублей.
«Выброс крупногабаритного мусора путем размещения его рядом с контейнером на контейнерной площадке, а не в сам контейнер, образует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ со штрафом для граждан от двух тысяч до трех тысяч рублей. В отношении холодильников дополнительно могут привлечь по статье 8.2.1 КоАП РФ “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой”, штраф по которой составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей», — пояснил Салкин в беседе с NEWS.ru.
Специалист уточнил, что холодильники относятся к отходам, содержащим опасные вещества, такие как хладагенты. Их неправильная утилизация может навредить окружающей среде.
Ранее юрист Михаил Салкин напоминал, что россияне могут быть оштрафованы и за другие нарушения санитарных норм, например, за немытые окна или двери, если это создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Также ответственность предусмотрена за порчу общего имущества в многоквартирных домах, где сумма штрафа может достигать 40 тысяч рублей.