Юрист рассказал, как нельзя выбрасывать старый холодильник

«Выброс крупногабаритного мусора путем размещения его рядом с контейнером на контейнерной площадке, а не в сам контейнер, образует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ со штрафом для граждан от двух тысяч до трех тысяч рублей. В отношении холодильников дополнительно могут привлечь по статье 8.2.1 КоАП РФ “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой”, штраф по которой составляет от одной тысячи до двух тысяч рублей», — пояснил Салкин в беседе с NEWS.ru.