Как солить и мариновать рыжики: рецепты и советы диетолога

Приступить к приготовлению маринада для последующей консервации. Для этого воду доводят до кипения, добавляют сахар, соль и лавровый лист. Лук очищают от шелухи и тщательно промывают. Часть лука мелко нарезают и помещают в кипящий маринад. В кастрюлю также добавляют уксус, после чего маринад вновь доводят до кипения. Затем емкость снимают с плиты и дают маринаду остыть. Банки и крышки подготавливают заранее: их тщательно моют, банки стерилизуют над паром, а крышки кипятят в воде.