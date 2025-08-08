К жаре привыкнуть невозможно: В Молдове погода до +35 изрядно подпортит выходные

После небольшой передышки, если так можно назвать жаркую погоду +30 градусов, в Молдову возвращается пекло. В выходные 9 и 10 августа — до +35 днем, синоптики даже желтый код метеоопасности объявили.
В субботу будет полегче — переменная облачность.
В воскресенье будет жарить солнце.
Ночами — +17…+20 градусов.
Дождей не ожидается.
И уже в понедельник температура упадет до +29 градусов. Передохнем.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).