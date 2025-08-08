У ликвидированного бойца ВСУ нашли украденные медали фронтовиков

Карпов рассказал, что награды принадлежали супружеской паре ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, украинский военнослужащий, принимавший участие в попытке прорыва на территорию региона в августе 2024 года, похитил медали из их дома. После его гибели награды были изъяты и переданы поисковикам для установления их владельцев.