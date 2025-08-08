Бойцы подразделения «Ахмат» обнаружили у ликвидированного в августе 2024 года военнослужащего ВСУ два комплекта медалей, принадлежавших супружеской паре фронтовиков из Курской области. Об этом РИА Новости рассказал командир поискового отряда «Архангела Михаила», военный корреспондент Антон Карпов.
По его словам, убитый солдат участвовал в попытке прорыва вглубь региона.
Карпов рассказал, что награды принадлежали супружеской паре ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, украинский военнослужащий, принимавший участие в попытке прорыва на территорию региона в августе 2024 года, похитил медали из их дома. После его гибели награды были изъяты и переданы поисковикам для установления их владельцев.
По словам военкора, через Центральный архив Министерства обороны удалось по номерам орденов установить их историю. Сын одного из ветеранов, опознавший награды по фотографиям, подтвердил, что оба комплекта принадлежат его родителям.
Родственники ветеранов выразили согласие передать награды в Курский краеведческий музей.
«К счастью, медали удалось спасти, и они не попали к врагам», — отметил Карпов.
Ранее сообщалось, что украинские боевики похищают мирных жителей Курской области.