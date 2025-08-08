Россиян предупредили о штрафах за выброшенный на мусорку холодильник

Оставленный у мусорных баков старый холодильник может обернуться штрафом. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил юрист Михаил Салкин.
По его словам, к ответственности могут привлечь за размещение любого крупногабаритного мусора рядом с контейнером. Эксперт отметил, что такое нарушение считается несоблюдением экологических требований.
«Выброс крупногабаритного мусора путем размещения его рядом с контейнером на площадке, а не в сам бак, наказывается штрафом для граждан от двух до трех тысяч рублей», — сообщил Салкин.
В отношении холодильников, отметил он, дополнительно могут привлечь к ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении веществами, разрушающими озоновый слой». За такое правонарушение грозит штраф от одной до двух тысяч рублей, заключил эксперт.
