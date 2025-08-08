Россиян предупредили о штрафах за выброшенный на мусорку холодильник

В отношении холодильников, отметил он, дополнительно могут привлечь к ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении веществами, разрушающими озоновый слой». За такое правонарушение грозит штраф от одной до двух тысяч рублей, заключил эксперт.