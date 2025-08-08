Свадебный кортеж перекрыл дорогу ради лезгинки в российском городе

В Самаре гости свадьбы с Кавказа перекрыли дорогу ради лезгинки. Автомобилистам пришлось стоять в километровой пробке. Видео инцидента появилось в телеграм-каналах.
Сообщается, что гости свадьбы с юга, перекрыли в середине рабочего дня одну из центральных улиц города и станцевали лезгинку прямо посреди дороги.
Застрявшим в пробке водителям пришлось ждать, пока кортеж вдоволь напляшется.
Горожане остались недовольны подобной выходкой. Они отметили, что перекрытие дороги могло помешать спешащей скорой помощи, а люди опоздали на работу.
Правоохранители начали проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что станцевавших лезгинку посреди дороги в Екатеринбурге жениха и его друзей поместили в спецприемник.
