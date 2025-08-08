Ричмонд
Свадебный кортеж перекрыл дорогу ради лезгинки в российском городе

В Самаре гости свадьбы с Кавказа перекрыли дорогу ради лезгинки. Автомобилистам пришлось стоять в километровой пробке. Видео инцидента появилось в телеграм-каналах.

Сообщается, что гости свадьбы с юга, перекрыли в середине рабочего дня одну из центральных улиц города и станцевали лезгинку прямо посреди дороги.

Застрявшим в пробке водителям пришлось ждать, пока кортеж вдоволь напляшется.

Горожане остались недовольны подобной выходкой. Они отметили, что перекрытие дороги могло помешать спешащей скорой помощи, а люди опоздали на работу.

Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что станцевавших лезгинку посреди дороги в Екатеринбурге жениха и его друзей поместили в спецприемник.

