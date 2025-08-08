Вячеслав Федорищев 8 августа в Самаре открыл Кубок губернатора по хоккею

8 августа во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре начался первый Кубок губернатора Самарской области среди команд Всероссийской хоккейной лиги. На церемонии открытия присутствовали губернатор региона Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.
Соревнования проходят с 8 по 10 августа и стали дебютным предсезонным турниром такого уровня в областном центре. За главный трофей и главный приз — автомобиль LADA Granta — борются четыре клуба ВХЛ: ЦСК ВВС (Самара), «Южный Урал» (Орск), «Дизель» (Пенза) и АКМ (Тула).
Для зрителей организовано свободное посещение матчей. На территории арены работают фан-зоны с интерактивами для всей семьи, развлекательные площадки, а также проводятся розыгрыши сувениров и призов.
Проведение турнира стало одним из пунктов соглашения о совместном развитии хоккея в Самарской области, подписанного в мае между региональными властями и «Полипластом».
Мероприятие — важный шаг для продвижения местного хоккея и укрепления позиций клуба ЦСК ВВС, который в 2025 году отмечает 75-летие. Команда получила задачу бороться за верхние строчки в чемпионате ВХЛ, а для её подготовки обеспечены необходимые условия.
Развитие спорта в регионе, в том числе хоккея, получит дополнительный импульс благодаря международному форуму «Россия — спортивная держава», который запланирован на начало ноября в Самаре.