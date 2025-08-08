Юрист раскрыл, чем грозит использование слова «хохол»

Сленговое слово «хохол» не является запрещенным, поскольку может использоваться в художественных произведениях и самими украинцами без негативного подтекста. Однако вкупе с другими оскорбительными высказываниями, которые унижают человеческое достоинство по национальному признаку, суд может квалифицировать это как преступление по уголовной статье. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.