Волонтеры «Единой России» доставляют воду жителям Донбасса

В Донбассе сохраняется острая нехватка воды. На помощь жителям региона пришли активисты «Единой России». Волонтеры доставляют людям бутилированную воду и устанавливают во дворах домов бочки, чтобы жильцы могли набрать воду для бытовых нужд. Кроме того, единороссы привозят воду военнослужащим.
«Сейчас в ДНР действительно сложная ситуация с водоснабжением. Региональные отделения “Единой России” активно подключились и формируют гуманитарные грузы с учётом острой потребности, — рассказал секретарь Генсовета “Единой России” Владимир Якушев. — Наши волонтёры доставляют воду в самые проблемные районы, выполняют адресные заявки, помогают, в первую очередь, семьям с детьми, пожилым людям, которые не могут набрать воду самостоятельно. Поддержка нужна постоянно, будем помогать, пока это необходимо».
Владимир Якушев сообщил, что несколько десятков тонн питьевой воды уже передали из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга и Ингушетии. В ближайшее время новые партии гуманитарного груза направят Московская область, Луганская Народная Республика, Карачаево-Черкессия и Краснодарский край. К помощи жителям ДНР подключились общественные организации и представители бизнеса.
Руководитель Донецкого регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Добровольский рассказал, что волонтеры уже полтора месяца помогают настоятелям Никольского монастыря, расположенного под Угледаром, разбирать завалы и ликвидировать последствия обстрелов.
«А сегодня мы привезли пять тонн питьевой воды. Все эти год храм был на линии боевого соприкосновения. Сегодня это то место, куда наши ребята, бойцы приходят перед штурмом», — отметил он.
Комендант местного общежития Лариса Надюшина говорит, что бочка для технической воды, установленная волонтерами во дворе, существенно облегчит ситуацию. На верхние этажи здания вода не поступает, люди страдают от ее отсутствия. Теперь им будет намного легче — не придется стоять в очередях, в любой момент можно будет прийти и набрать воды столько, сколько надо.
«Видим, что о нас заботятся и привозят воду. У нас много деток, надо и помыться, и покупаться. Низкий всем поклон», — говорит одна из жительниц поселка шахты № 29.
Активисты «Единой России» предупреждают местных жителей: когда вода будет подходить к концу, можно будет позвонить — и воду привезут снова.
«Единая Россия» с самого начала специальной военной операции помогает жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также жителям приграничных территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ. Единороссы доставили в новые и приграничные регионы уже более 140 тысячи тонн гуманитарных грузов. В пункты помощи привозят продукты, одежду и обувь, предметы личной гигиены, лекарства и медицинское оборудование, стройматериалы и бытовую технику.
Партия также помогает нашим военнослужащим: с начала СВО единороссы собрали более 14,5 млрд рублей, на них были приобретены транспорт, квадрокоптеры, беспилотники, средства связи, тепловизоры и экипировка для бойцов. Военнослужащим передали более 55 тысяч дронов ударного типа, 3,5 тысяч беспилотников-разведчиков, РЭБ, рации и другое необходимое оборудование.