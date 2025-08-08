Россиян предупредили о штрафе за крупногабаритный мусор у контейнера рядом с домом

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что выращивание или игнорирование борщевика на дачном участке может привести к штрафам, которые с марта следующего года могут заметно вырасти. Отмечалось, что региональные законы, предусматривающие штрафы за несвоевременную борьбу с борщевиком, продолжают действовать. Так, в Московской области за неубранный борщевик можно получить штраф в размере 5 тысяч рублей.