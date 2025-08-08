Россиян предупредили о штрафе за крупногабаритный мусор у контейнера рядом с домом

Вынос старого холодильника на контейнерную площадку возле дома может обернуться штрафом. Об этом изданию NEWS.ru рассказал юрист Михаил Салкин.
Он отметил, что за размещение любого крупногабаритного мусора рядом с контейнером можно получить административное наказание в виде штрафа.
При этом вынос старого холодильника на мусорку у дома грозит дополнительным штрафом за несоблюдение экологических требований, уточнил правозащитник. В этом случае виновному может быть назначен штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, добавил юрист.
«Выброс крупногабаритного мусора путем размещения его рядом с контейнером на контейнерной площадке, а не в сам контейнер, образует состав административного правонарушения по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ со штрафом для граждан от двух тысяч до трех тысяч рублей», — сказал Салкин.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что выращивание или игнорирование борщевика на дачном участке может привести к штрафам, которые с марта следующего года могут заметно вырасти. Отмечалось, что региональные законы, предусматривающие штрафы за несвоевременную борьбу с борщевиком, продолжают действовать. Так, в Московской области за неубранный борщевик можно получить штраф в размере 5 тысяч рублей.