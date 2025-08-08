Роспотребнадзор запросил у Минздрава данные об отравлении россиян в отеле Турции

Роспотребнадзор обратился к Минздраву Турции с запросом о причинах отравления российских туристов в отеле Аланьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 8 августа.
«Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и защите здоровья туристов. Мы попросили предоставить результаты расследования и оценку рисков ухудшения эпидемиологической ситуации», — заявили в пресс-службе.
Кроме того, ведомство запросило дополнительные сведения у турецких коллег через каналы, предусмотренные международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Уточняется, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.
Ранее Генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости, что жалоб от туристов в связи с предполагаемым массовым отравлением не поступало. В муниципалитете Аланьи заверили, что информация о пищевом отравлении российских туристов будет тщательно расследована, хотя жалоб также не зарегистрировано.