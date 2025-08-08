Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор запросил у Минздрава данные об отравлении россиян в отеле Турции

Ситуация о якобы массовом отравлении россиян в Турции находится под контролем Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор обратился к Минздраву Турции с запросом о причинах отравления российских туристов в отеле Аланьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 8 августа.

«Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Турции в рамках меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и защите здоровья туристов. Мы попросили предоставить результаты расследования и оценку рисков ухудшения эпидемиологической ситуации», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, ведомство запросило дополнительные сведения у турецких коллег через каналы, предусмотренные международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Уточняется, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

Ранее Генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости, что жалоб от туристов в связи с предполагаемым массовым отравлением не поступало. В муниципалитете Аланьи заверили, что информация о пищевом отравлении российских туристов будет тщательно расследована, хотя жалоб также не зарегистрировано.