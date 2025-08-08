Роспотребнадзор запросил у Минздрава данные об отравлении россиян в отеле Турции

Ранее Генконсульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости, что жалоб от туристов в связи с предполагаемым массовым отравлением не поступало. В муниципалитете Аланьи заверили, что информация о пищевом отравлении российских туристов будет тщательно расследована, хотя жалоб также не зарегистрировано.