Росстат назвал отрасли с зарплатами более 200 тысяч рублей в месяц

Отраслью с наибольшим размером оплаты труда в России к текущему моменту является трубопроводный транспорт, где средняя зарплата составляет 316,7 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
По словам представителей ведомства, работники отрасли добычи углеводородов в среднем получают 225,9 тысячи рублей, рыболовства и рыбоводства — 209,7 тысячи, космического и воздушного транспорта — 201,4 тысячи, а табачных изделий — 191,8 тысячи, передает официальный сайт службы.
Доля россиян, чья средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в текущем году достигла 31,9 процента от общего числа работников. При этом, как отметили в Росстате, всего два года назад такие зарплаты встречались почти вдвое реже.
Кроме того, в 2025 году женщины начали находить работу быстрее мужчин, тратя на это в среднем пять месяцев и три дня, что на четыре дня меньше, чем представители сильного пола.
Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом квартале текущего года снизилась впервые за последние три года и составила 7,54 часа. Такие данные привел Росстат в своем июньском докладе «Социально-экономическое положение России».