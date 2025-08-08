Раскрыт механизм активации иммунных клеток-макрофагов при начале инфекции

Для получения подобных сведений молекулярные биологи встроили геномный редактор CRISPR/Cas9 в клетки костного мозга мышей и проследили за тем, как меняется работа большого числа генов и белков в макрофагах при их контакте с микробами, а также с сигнальными молекулами иммунной системы. Используя эти сведения, ученые выявили те участки ДНК и пептиды, чья активность сильнее всего менялась при появлении стимулов, и избирательным образом отключили часть из них, после чего повторили эксперимент.