Юрист рассказал, что можно требовать за переработки

Юрист Капштык заявил, что работодатель обязан оплачивать переработку в двойном размере оплаты труда.
Работодатели обязаны оплачивать переработки сотрудникам в двойном размере или предоставлять дополнительные дни отдыха. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык.
«Переработка оплачивается из расчета двойного размера оплаты труда нормы за час», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эксперт также пояснил, что переработкой считается выполнение трудовых обязанностей сверх установленного графика, включая работу в выходные и праздничные дни.
Кроме того, юрист также подчеркнул, что если сотрудник выходит на работу в свой выходной или праздничный день, необходимо оформить соответствующий приказ и получить письменное согласие работника. В противном случае нарушаются трудовые права, и сотрудник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или суд. Кроме оплаты, работодатель может предложить дополнительные выходные (отгулы) за переработку, и выбор формы компенсации остается за сотрудником.