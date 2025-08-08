Юрист рассказал, что можно требовать за переработки

Кроме того, юрист также подчеркнул, что если сотрудник выходит на работу в свой выходной или праздничный день, необходимо оформить соответствующий приказ и получить письменное согласие работника. В противном случае нарушаются трудовые права, и сотрудник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или суд. Кроме оплаты, работодатель может предложить дополнительные выходные (отгулы) за переработку, и выбор формы компенсации остается за сотрудником.