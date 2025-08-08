Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, что можно требовать за переработки

Работодатели обязаны оплачивать переработки сотрудникам в двойном размере или предоставлять дополнительные дни отдыха. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык.

Юрист Капштык заявил, что работодатель обязан оплачивать переработку в двойном размере оплаты труда.

Работодатели обязаны оплачивать переработки сотрудникам в двойном размере или предоставлять дополнительные дни отдыха. Об этом сообщил юрист Юрий Капштык.

«Переработка оплачивается из расчета двойного размера оплаты труда нормы за час», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Эксперт также пояснил, что переработкой считается выполнение трудовых обязанностей сверх установленного графика, включая работу в выходные и праздничные дни.

Кроме того, юрист также подчеркнул, что если сотрудник выходит на работу в свой выходной или праздничный день, необходимо оформить соответствующий приказ и получить письменное согласие работника. В противном случае нарушаются трудовые права, и сотрудник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или суд. Кроме оплаты, работодатель может предложить дополнительные выходные (отгулы) за переработку, и выбор формы компенсации остается за сотрудником.