В Ростове в Суворовском потушили ландшафтный пожар

В Ростове на площади 1000 кв.м горела трава.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в пятницу, 8 августа, в микрорайоне Суворовский произошел ландшафтный пожар. Огонь вспыхнул в 14:52 на площади 250 квадратных метров, однако позже площадь пожара увеличилась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Пламя вспыхнуло на улице П. Кляты, 23. На место незамедлительно выехали 12 спасателей на трех единицах техники. В 16:27 огонь удалось локализовать. А в 17:12 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1000 квадратных метров. Позже, в 19:04 огонь полностью потушили.

