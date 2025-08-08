Страдающий от онкологии король Великобритании Карл III выступит с обращением к нации: что известно

Напомним, что Карл III борется с онкологическим заболеванием. О диагнозе стало известно в феврале 2024 года, когда король сам рассказал о болезни. В течение года он регулярно проходил обследования и несколько раз находился на лечении в больнице. Из-за состояния здоровья монарху пришлось отказаться от большинства запланированных на 2024 год мероприятий.