Страдающий от онкологии король Великобритании Карл III выступит с обращением к нации: что известно

Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III обратится к нации с важным заявлением. Об этом написала газета Daily Mirror.
Обращение покажут 15 августа. Король посвятит свою речь 80-летию окончания Второй мировой войны. В этот день в 1945 году Япония объявила о капитуляции, и тогдашний монарх Георг VI, дед Карла III, сообщил об этом по радио. Спустя 80 лет Карл III выступит с речью, текст которой, по данным источников Daily Mirror, он подготовил лично.
Напомним, что Карл III борется с онкологическим заболеванием. О диагнозе стало известно в феврале 2024 года, когда король сам рассказал о болезни. В течение года он регулярно проходил обследования и несколько раз находился на лечении в больнице. Из-за состояния здоровья монарху пришлось отказаться от большинства запланированных на 2024 год мероприятий.